Прилучный сделал дочери подарок

Актер Павел Прилучный поздравил свою дочь Мию с днем рождения. Видео момента он опубликовал в сторис в Instagram-аккаунте.
Шестилетняя Мия отметила свой день рождения 3 марта.
Прилучный не смог присутствовать на празднике, поэтому поздравил дочь позже. Он забрал Мию после концерта в детском саду и привез к себе.
Дома девочку ждал сюрприз, ее реакцию на него Прилучный заснял на камеру и опубликовал у себя в социальной сети. На видео Мия срывает с большой коробки упаковочную бумагу. Что именно подарил дочери актер неизвестно.
Прилучный и его бывшая жена актриса Агата Муцениеце имеют двух детей: дочь Мию и сына Тимофея. После развода дети остались жить с матерью, но актер часто видится с ними в свободное от работы время.