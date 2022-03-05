Прилучный сделал дочери подарок

Актер Павел Прилучный поздравил свою дочь Мию с днем рождения. Видео момента он опубликовал в сторис в Instagram-аккаунте.

Шестилетняя Мия отметила свой день рождения 3 марта.

Прилучный не смог присутствовать на празднике, поэтому поздравил дочь позже. Он забрал Мию после концерта в детском саду и привез к себе.

Дома девочку ждал сюрприз, ее реакцию на него Прилучный заснял на камеру и опубликовал у себя в социальной сети. На видео Мия срывает с большой коробки упаковочную бумагу. Что именно подарил дочери актер неизвестно.