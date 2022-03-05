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3 часа назад

Прилучный сделал дочери подарок

Елена Прошина

Актер Павел Прилучный поздравил свою дочь Мию с днем рождения. Видео момента он опубликовал в сторис в Instagram-аккаунте.

Шестилетняя Мия отметила свой день рождения 3 марта.

Прилучный не смог присутствовать на празднике, поэтому поздравил дочь позже. Он забрал Мию после концерта в детском саду и привез к себе.

Дома девочку ждал сюрприз, ее реакцию на него Прилучный заснял на камеру и опубликовал у себя в социальной сети. На видео Мия срывает с большой коробки упаковочную бумагу. Что именно подарил дочери актер неизвестно.

Прилучный и его бывшая жена актриса Агата Муцениеце имеют двух детей: дочь Мию и сына Тимофея. После развода дети остались жить с матерью, но актер часто видится с ними в свободное от работы время.

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