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35 минут назад

Раскрыты детали отъезда Собчак за границу

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак отправилась на отдых с сыном в Турцию на бизнес-джете, за перелет на котором заплатила 45 тысяч долларов (пять миллионов рублей по нынешнему курсу). Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Раскрыты детали отъезда Собчак за границу
Фото: InstagramInstagram

Ранее сообщалось, что Собчак отправилась в Турцию в эконом-классе, но это оказалось не так. В аэропорту запечатлели на видео посадку телеведущей и ее окружения в бизнес-терминале на VIP-самолет. В компании Собчак заметили британского журналиста Марко Франкетти с ребенком. Супруг телеведущей режиссер Константин Богомолов остался в Москве в связи с делами по работе.

Собчак оценила действия Путина по ситуации с Украиной

По подсчетам авиаброкеров, перелет на бизнес-джете стоит около 45 тысяч долларов, что по нынешнему курсу рубля, по которому ударили западные санкции, составляет около пяти миллионов. При этом, по словам специалистов, полеты на VIP-самолете сейчас могут быть еще дороже.

На днях Собчак заподозрили в том, что она покинула Россию безвозвратно в связи с ситуацией на Украине. Однако телеведущая слухи опровергла, заявив, что отправилась на давно запланированный отпуск с ребенком, пока у него каникулы в школе, и вернется обратно.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Владимир Путин,
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