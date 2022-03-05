Раскрыты детали отъезда Собчак за границу

Телеведущая Ксения Собчак отправилась на отдых с сыном в Турцию на бизнес-джете, за перелет на котором заплатила 45 тысяч долларов (пять миллионов рублей по нынешнему курсу). Об этом сообщает «РЕН ТВ».

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Ранее сообщалось, что Собчак отправилась в Турцию в эконом-классе, но это оказалось не так. В аэропорту запечатлели на видео посадку телеведущей и ее окружения в бизнес-терминале на VIP-самолет. В компании Собчак заметили британского журналиста Марко Франкетти с ребенком. Супруг телеведущей режиссер Константин Богомолов остался в Москве в связи с делами по работе.

По подсчетам авиаброкеров, перелет на бизнес-джете стоит около 45 тысяч долларов, что по нынешнему курсу рубля, по которому ударили западные санкции, составляет около пяти миллионов. При этом, по словам специалистов, полеты на VIP-самолете сейчас могут быть еще дороже.