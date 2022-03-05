Тимати ответил заступившемуся за Барских Потапу

Продолжает разгораться скандал с украинским певцом Максом Барских, который нелестно выразился в адрес России и ее жителей, комментируя спецоперацию на Украине. На фоне его высказываний схлестнулись Тимати и Потап.
Российский рэпер возмутился словами Барских о «дырявой России» и публично осадил его, пообещав при встрече показать «кто на самом деле дырявый». За Макса заступился украинский певец и продюсер Потап, который заявил, что готов к встрече с Тимати. Рэпер тут же отреагировал на угрозу.
«Потап, я посмотрел твое второе обращение ко мне. Ничего другого, кроме человеческого уважения, оно у меня не вызывает. Я всегда хорошо к тебе относился и сейчас отношусь так же. Я все понимаю. Не скатиться в агрессию, не навешать ярлыков на мой корабль в данном контексте — это мудрость и самообладание. И ты правильно подметил про мои шутки и актерское мастерство. Деятелям шоу-бизнеса нужно работать по своему профилю или уходить в бизнес и продюсирование», — цитирует рэпера StarHit.
Речь Барских также не понравилась певице Славе. Она заявила, что все прекрасно знают «кто дырявый».
«И это точно не мы. Тебе лучше знать, кто дырявый», - заметила звезда.