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45 минут назад

Тимати ответил заступившемуся за Барских Потапу

Елена Прошина

Продолжает разгораться скандал с украинским певцом Максом Барских, который нелестно выразился в адрес России и ее жителей, комментируя спецоперацию на Украине. На фоне его высказываний схлестнулись Тимати и Потап.

Тимати ответил заступившемуся за Барских Потапу
Фото: ТАССТАСС

Российский рэпер возмутился словами Барских о «дырявой России» и публично осадил его, пообещав при встрече показать «кто на самом деле дырявый». За Макса заступился украинский певец и продюсер Потап, который заявил, что готов к встрече с Тимати. Рэпер тут же отреагировал на угрозу.

«Потап, я посмотрел твое второе обращение ко мне. Ничего другого, кроме человеческого уважения, оно у меня не вызывает. Я всегда хорошо к тебе относился и сейчас отношусь так же. Я все понимаю. Не скатиться в агрессию, не навешать ярлыков на мой корабль в данном контексте — это мудрость и самообладание. И ты правильно подметил про мои шутки и актерское мастерство. Деятелям шоу-бизнеса нужно работать по своему профилю или уходить в бизнес и продюсирование», — цитирует рэпера StarHit.

Речь Барских также не понравилась певице Славе. Она заявила, что все прекрасно знают «кто дырявый».

«И это точно не мы. Тебе лучше знать, кто дырявый», - заметила звезда.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Тимати,
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