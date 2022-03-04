Копия Заворотнюк: сын актрисы впервые показал свою возлюбленную

Сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» Майкл Стрюков представил в Instagram-аккаунте свою возлюбленную. Кадр он разместил на аватарке.

Фото: Instagram Instagram

У актрисы Анастасии Заворотнюк трое детей: старшую дочь и сына Анну и Майкла она родила от предпринимателя Дмитрия Стрюкова. Младшая же — Мила — появилась на свет от фигуриста Петра Чернышева. Майкл, в отличие от сестры Анны, предпочитает не рассказывать о личной жизни в социальных сетях. До недавнего времени никто из поклонников Заворотнюк даже не знал, как выглядит ее сын. Теперь же иногда Майкл публикует свои фотографии в Instagram.

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И в этот раз сын Заворотнюк решил показать всем свою избранницу. Ее зовут София, и многие в соцсети отмечают ее удивительное сходство с мамой парня, пишет Cosmopolitan. Стоит отметить, что Майкл поставил совместную фотографию с возлюбленной на аватарку, что может свидетельствовать о серьезности его намерений по отношению к избраннице.