Волочкову осудили за фотографию в белье

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую откровенную фотографию. Пользователи социальной сети снимок не оценили, засыпав балерину гневными комментариями.

Фото: Instagram Instagram

На фотографии Волочкова предстала в кружевном боди черного цвета. Балерина смотрит в камеру, наклонившись вперед, поэтому основной ракурс сосредоточен на ее лице и зоне декольте. Снимок Волочкова сопроводила текстом. В нем она заявила, что часто натыкается на ложную информацию о себе и удивляется, насколько у некоторых людей изощренная фантазия.

«И ведь чаще всего на себя берут смелость судить, осуждать, злословить и указывать как жить, с кем и что делать, люди, не знающие человека лично и не знающие его вообще», — добавила балерина.

В конце своего поста Волочкова попросила пользователей соцсети быть добрее друг к другу и объединиться в сложные времена. И большинство подписчиков восторженно восприняли посыл и снимок балерины, однако нашлись и те, кому они пришлись не по душе.

«В сложные времена так необходимо полуголой кривляться?», «Самое время себя в нижнем белье выставлять…», «Хватит уже свои прелести выставлять, сейчас не то время», осудили Волочкову пользователи Instagram.

Также некоторые не оценили макияж балерины, сочтя ее тени вокруг глаз за синяки под глазами. Одни предположили, что Волочкова просто забыла отретушировать глаза, а другие подумали, что она плакала из-за расставания со своим новым ухажером Димой.