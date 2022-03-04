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6 часов назад

Вдовиченков отсудил более миллиона рублей за сорванный отдых в Греции

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Актер Владимир Вдовиченков отсудил у туроператора Mouzenidis Travel 1,2 миллиона рублей за сорванный отдых в Греции. Он планировал организовать отдых с семьей, но он не состоялся из-за коронавирусных ограничений и приостановки работы российского подразделения греческой фирмы. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокая.

Вдовиченков отсудил более ₽1 млн за сорванный отдых в Греции
Фото: InstagramInstagram

Вдовиченков хотел организовать отдых класса люкс с семьей, отдав за путевки свыше 600 тысяч рублей. Моральный ущерб актер оценил на ту же сумму, но также настаивал на штрафе «за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований заявителем». Вдовиченков не прибегал к помощи адвоката, самостоятельно представляя свои интересы на заседаниях Пресненского районного суда Москвы. Разбирательства длились с ноября 2021 года.

«В пользу Вдовиченкова Владимира Владимировича с ООО "Музенидис Трэвел" взысканы сумма понесенных истцом убытков в размере 583 733 рублей 43 копеек, проценты в порядке статьи 395 ГПК РФ 8 924 рублей 69 копеек, компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, а также штраф, в размере 606 866 рублей 71 копейки», — сообщила Кокая.

При этом, по данным Ростуризма, от действий «Музенидис Трэвел» пострадали 27 тысяч российских туристов, туроператор задолжал им 18 миллионов евро. Деньги не дошли до отелей и авиакомпаний, а сама компания на территории Греции приостановила свою работу.

Шоу-бизнес,Владимир Вдовиченков,Ростуризм,
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