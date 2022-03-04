Покинувший Россию Виторган оставил странное послание

Актер Эммануил Виторган оставил странное послание после того, как исчез Латвии. В его Instagram появилось пятисекундное видео, на котором он показывает люстру и потолок.
Напомним, что в конце Февраля Виторган вместе с супругой Ириной Млодик, а также двумя дочками покинул Россию и прилетел в Юрмалу, однако оказался в затруднительной ситуации — там ему потребовались оставшиеся в Москве документы, забрать которые никак не получалось.
Через некоторое время Виторган перестал выходить на связь — ни он, ни Млодик не оставляли никаких записей в блогах около пяти дней. Однако недавно в его Instagram появилась сторис — видео, на котором показаны белый потолок и люстра.
Подписчики гадают, что обозначает данное видео — некоторые из пользователей сети уверены, что таким образом Виторган подает знаки. Сам актер, как и его жена, до сих пор никак не комментируют ситуацию.