Покинувший Россию Виторган оставил странное послание

Актер Эммануил Виторган оставил странное послание после того, как исчез Латвии. В его Instagram появилось пятисекундное видео, на котором он показывает люстру и потолок.

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Напомним, что в конце Февраля Виторган вместе с супругой Ириной Млодик, а также двумя дочками покинул Россию и прилетел в Юрмалу, однако оказался в затруднительной ситуации — там ему потребовались оставшиеся в Москве документы, забрать которые никак не получалось.

Через некоторое время Виторган перестал выходить на связь — ни он, ни Млодик не оставляли никаких записей в блогах около пяти дней. Однако недавно в его Instagram появилась сторис — видео, на котором показаны белый потолок и люстра.