В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
2 часа назад

«Я долго не проживу»: Корнелюк сделал признание

Елена Прошина

Композитор Игорь Корнелюк пожаловался на свое здоровье. В беседе с «Пятым каналом» музыкант перечислил целый ряд заболеваний, которыми страдает.

«Я долго не проживу»: Корнелюк сделал признание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по словам Корнелюка, у него диагностирован сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, также он страдает от последствий недавно перенесенного коронавируса.

«Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина — и вот этот весь путь», — сказал музыкант.

Корнелюк рассказал, что по совету врачей стал соблюдать диету, благодаря которой похудел уже на 20 кг. А вот отказ от алкоголя дался ему нелегко.

«Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», — признался композитор.

Ранее Лариса Гузеева пожаловалась на то, что после перенесенного коронавируса у нее стали выпадать волосы.

Шоу-бизнес,Игорь Корнелюк,Лариса Гузеева,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители