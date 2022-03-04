«Я долго не проживу»: Корнелюк сделал признание

Композитор Игорь Корнелюк пожаловался на свое здоровье. В беседе с «Пятым каналом» музыкант перечислил целый ряд заболеваний, которыми страдает.

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Так, по словам Корнелюка, у него диагностирован сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, также он страдает от последствий недавно перенесенного коронавируса.

«Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина — и вот этот весь путь», — сказал музыкант.

Корнелюк рассказал, что по совету врачей стал соблюдать диету, благодаря которой похудел уже на 20 кг. А вот отказ от алкоголя дался ему нелегко.

«Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», — признался композитор.