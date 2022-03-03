Звезда сериала «Сваты» пожаловалась на угрозы

Российская актриса Инна Королёва, исполнительница роли Марии Будько в популярном сериале «Сваты», производством которого занималась основанная Владимиром Зеленским студия «Квартал 95», рассказала NEWS.ru об отношениях с украинскими коллегами на фоне военной спецоперации РФ на Украине. По её словам, участвовавшие в съёмках «Сватов» актёры продолжают по-доброму общаться и не оскорбляют друг друга. При этом звезда сериала пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые пишут ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».

Фото: kinopoisk.ru kinopoisk.ru

Я пока смогла связаться только с Андреем (Яковлевым, режиссёром. — NEWS.ru) и Аней Кошмал (дочь героини Инны Королёвой в «Сватах». — NEWS.ru). Они на Украине и они в шоке. Это всё, что они перебежками [успели сказать]. Слава Богу, мы сумели сохранить человеческие отношения и можем разговаривать хотя бы не оскорбляя друг друга. Потому что много неизвестных людей уже написали мне гадости в соцсетях о том, что «странно», что я ещё не «горю в аду», — рассказала Инна Королёва.

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Актриса назвала ненависть к незнакомым людям патологией. Она отметила, что между членами съёмочной группы сериала «Сваты», среди которых есть и россияне, и украинцы, нет никакой вражды. По словам Инны Королёвой, все они выступают за мир.

Я очень горжусь тем, что мы остались людьми. Плохо сейчас с двух сторон, но при всём этом остаётся любовь и человечность. У нас одна общая позиция: мы все за мир, — подчеркнула актриса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено, связав надежду с проходящими в Белоруссии переговорами делегаций Москвы и Киева. При этом у министра нет сомнений в том, что украинская сторона получает сигналы от Вашингтона.