Тилль Линдеманн отменил концерты в России

Немецкий музыкант, фронтмен и солист Rammstein Тилль Линдеманн отменил два концерта, которые планировал провести в России, сообщает ТАСС. Гастрольный тур планировалось провести в ноябре — декабре 2022 года - в Киеве, Риге, Праге, а также Братиславе. При этом, выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря указаны как "отмененные". Причины отмены концертов в Новосибирске и Москве не указаны.