В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
52 минуты назад

Тилль Линдеманн отменил концерты в России

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Немецкий музыкант, фронтмен и солист Rammstein Тилль Линдеманн отменил два концерта, которые планировал провести в России, сообщает ТАСС. Гастрольный тур планировалось провести в ноябре — декабре 2022 года - в Киеве, Риге, Праге, а также Братиславе. При этом, выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря указаны как "отмененные". Причины отмены концертов в Новосибирске и Москве не указаны.

Тилль Линдеманн отменил концерты в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее американская рок-группа Slipknot перенесла свой московский концерт. Музыканты решили отложить выступление "на более спокойное время". Они должны были выступать 15 июля на фестивале Park Live.

Также отменены выступления в Минске и Киеве. На фестивале, заявленном в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" в июне - июле 2022 года, были запланированы выступления My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson, Deftones, Slipknot, Bullet for my Valentine и др.

Последние новости
Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители