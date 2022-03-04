Тилль Линдеманн отменил концерты в России

Немецкий музыкант, фронтмен и солист Rammstein Тилль Линдеманн отменил два концерта, которые планировал провести в России, сообщает ТАСС. Гастрольный тур планировалось провести в ноябре — декабре 2022 года - в Киеве, Риге, Праге, а также Братиславе. При этом, выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря указаны как "отмененные". Причины отмены концертов в Новосибирске и Москве не указаны.
Ранее американская рок-группа Slipknot перенесла свой московский концерт. Музыканты решили отложить выступление "на более спокойное время". Они должны были выступать 15 июля на фестивале Park Live.
Также отменены выступления в Минске и Киеве. На фестивале, заявленном в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" в июне - июле 2022 года, были запланированы выступления My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson, Deftones, Slipknot, Bullet for my Valentine и др.