Мэрилин Мэнсон подал в суд на обвинившую его в насилии экс-невесту

Музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) подал в суд на бывшую невесту Эван Рейчел Вуд из-за ее обвинений в «жестоком обращении». Об этом сообщает Deadline.

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Мэнсон обвинил Вуд в том, что она врала, когда заявляла, что во время отношений он насиловал ее. В иске говорится, что эти ложные заявления «сорвали успешную музыкальную, телевизионную и кинокарьеру» музыканта.

Также в иске выдвигаются обвинения против Вуд и ее партнерши Эшли Гор в том, что они публично представили Мэнсона как насильника. Якобы они создали фиктивную учетную запись электронной почты «для изготовления предполагаемых доказательств того, что Уорнер отправлял по электронной почте порнографию».

Кроме того, они подделали и распространили выдуманное письмо от агента, чтобы создать впечатление, что «жертвы» Мэнсона были под угрозой и против него начали следствие.

Музыкант потребовал суда с присяжными и настаивает на том, что ему причинили эмоциональный вред.