Шаляпин ответил на слухи о романе с 77-летней поэтессой

Певец Прохор Шаляпин опроверг роман с пожилой поэтессой Аллой Пеняевой. В своем Instagram он рассказал, что писательница — его давний друг, а новости об их интимной связи являются не более, чем пиаром.

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Напомним, что о романе 38-летнего исполнителя с 77-летней поэтессой рассказал хирург Карл Тавберидзе. Шаляпин счел это попыткой врача заработать известность.

«Аллу люблю и уважаю — она золотой человек, мой давний, близкий друг, но этот фейк не более чем пиар хирурга. Со мной никто это не согласовывал даже. Еду в поезде, читаю и диву даюсь. Сейчас не до водевилей совершенно», — заявил он.

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.