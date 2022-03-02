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7 часов назад

"Долго не проживу": Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Вероника Полынина

Певец и композитор Игорь Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, сообщает «Пятый канал».

"Долго не проживу": Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Фото: ТАССТАСС

Недавно 59-летний музыкант появился на одном из светских мероприятий. Несмотря на то, что Корнелюк находился в прекрасном расположении духа, много шутил и смеялся, гости заметили, что он явно мучается от одышки и повышенной потливости.

Артист подтвердил догадки и признался, что после коронавируса усугубились его проблемы с сердцем. Врачи диагностировали стенокардию и ишемическую болезнь.

«Ну, немножко сердечко у меня было, были последствия после этого. Вот поэтому так», - объяснил Корнелюк.

Десять лет назад у музыканта обнаружили сахарный диабет. С тех пор он старался следить за питанием и вести здоровый образ жизни.

«Когда у тебя сахарный диабет, когда у тебя там проблемы с сердечно-сосудистой системой и такие какие-то вещи начинаются, ты уже понимаешь, что спиртное не является тем способом расслабиться. Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», - рассказал он.

По его словам, теперь ему предстоит бросить курить и, главное, перестать нервничать.

«Я долго не проживу, так что, уже безалкогольная водка, да, резиновая женщина и вот этот весь путь», - пошутил музыкант.

Игорь Корнелюк – автор и исполнитель популярных в конце 1980-х годов песен «Дожди», «Билет на балет», «Возвращайся», «Мало ли» и др., автор музыки к фильмам «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Русский перевод», «Тарас Бульба», а также телесериалам «Легенда о Тампуке» и «Небо и земля».

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