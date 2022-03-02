"Долго не проживу": Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

«Когда у тебя сахарный диабет, когда у тебя там проблемы с сердечно-сосудистой системой и такие какие-то вещи начинаются, ты уже понимаешь, что спиртное не является тем способом расслабиться. Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», - рассказал он.