"Долго не проживу": Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Певец и композитор Игорь Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, сообщает «Пятый канал».
Недавно 59-летний музыкант появился на одном из светских мероприятий. Несмотря на то, что Корнелюк находился в прекрасном расположении духа, много шутил и смеялся, гости заметили, что он явно мучается от одышки и повышенной потливости.
Артист подтвердил догадки и признался, что после коронавируса усугубились его проблемы с сердцем. Врачи диагностировали стенокардию и ишемическую болезнь.
«Ну, немножко сердечко у меня было, были последствия после этого. Вот поэтому так», - объяснил Корнелюк.
Десять лет назад у музыканта обнаружили сахарный диабет. С тех пор он старался следить за питанием и вести здоровый образ жизни.
«Когда у тебя сахарный диабет, когда у тебя там проблемы с сердечно-сосудистой системой и такие какие-то вещи начинаются, ты уже понимаешь, что спиртное не является тем способом расслабиться. Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», - рассказал он.
По его словам, теперь ему предстоит бросить курить и, главное, перестать нервничать.
«Я долго не проживу, так что, уже безалкогольная водка, да, резиновая женщина и вот этот весь путь», - пошутил музыкант.
Игорь Корнелюк – автор и исполнитель популярных в конце 1980-х годов песен «Дожди», «Билет на балет», «Возвращайся», «Мало ли» и др., автор музыки к фильмам «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Русский перевод», «Тарас Бульба», а также телесериалам «Легенда о Тампуке» и «Небо и земля».