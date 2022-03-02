В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
12 часов назад

Раскрыты детали романа Пугачевой и Челобанова

Вести Подмосковья

Композитор Виталий Окорков рассказал подробности отношений певицы Аллы Пугачевой и музыканта Сергея Челобанова. Об этом он поведал журналистам КП. Окорков уверяет, что Аркадий Укупник показал артистке кассеты с Челобановым. Укупник знал, что это талантливый артист и предположил, что он будет интересен звезде.

Раскрыты детали романа Пугачевой и Челобанова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пугачева послушала кассеты и позвонила Укупнику поздней ночью. Она попросила привести к ней музыканта. Челобанов так удивился, что надел разные ботинки на встречу со звездой.

Окороков предположил, что Пугачева искренне любила Челобанова. У артиста были дети, жена и судимость из-за кражи синтезатора. Певица даже организовала ему за пару часов загранпаспорт, чтобы взять его с собой на гастроли. Для этого Примадонне пришлось пообщаться с мэром Балаково, города, где был прописан Челобанов. Она села на самолет, приехала на встречу и обо всем договорилась.

Шоу-бизнес,Аркадий Укупник,Алла Пугачева,Сергей Челобанов,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители