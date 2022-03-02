Раскрыты детали романа Пугачевой и Челобанова

Композитор Виталий Окорков рассказал подробности отношений певицы Аллы Пугачевой и музыканта Сергея Челобанова . Об этом он поведал журналистам КП. Окорков уверяет, что Аркадий Укупник показал артистке кассеты с Челобановым. Укупник знал, что это талантливый артист и предположил, что он будет интересен звезде.

Пугачева послушала кассеты и позвонила Укупнику поздней ночью. Она попросила привести к ней музыканта. Челобанов так удивился, что надел разные ботинки на встречу со звездой.

Окороков предположил, что Пугачева искренне любила Челобанова. У артиста были дети, жена и судимость из-за кражи синтезатора. Певица даже организовала ему за пару часов загранпаспорт, чтобы взять его с собой на гастроли. Для этого Примадонне пришлось пообщаться с мэром Балаково, города, где был прописан Челобанов. Она села на самолет, приехала на встречу и обо всем договорилась.