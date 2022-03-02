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1 час назад

«Бездарный таракан»: Семина высказалась об Урганте

Елена Прошина

Артистка Тамара Семина назвала «бездарным тараканом» телеведущего Ивана Урганта. Так она прокомментировала «Собеседнику» слухи о возможном увольнении ведущего «Вечернего Урганта».

«Бездарный таракан»: Семина высказалась об Урганте
Фото: ТАССТАСС

«Подумаешь, его не будет на Первом канале! Зрители скажут, по-моему, только спасибо за это. Одним гадом стало меньше! Лично мне он до лампочки», — заявила Семина.

Она акцентировала внимание на бесталанности ведущего, а говоря о закрытии шоу не стала сдерживать эмоции, назвав Урганта «однодневкой».

«Пролезают вот такие во все щели, как тараканы бездарные. Однодневки такие, которые прилипают к кому-то, прижимаются и начинают свою деятельность», — сказала артистка.

Напомним, что в пресс-службе Первого канала отрицают увольнение Урганта, а сам он никак не комментирует ситуацию. Сейчас телеканал работает в информационном режиме, из-за чего в эфире не выходят такие шоу как «Вечерний Ургант» и «Модный приговор».

Шоу-бизнес,Тамара Семина,Иван Ургант,Первый канал,
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