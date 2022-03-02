Дочь Заворотнюк подверглась травле из-за Украины

В связи с ситуацией в своей стране многие украинцы обвиняют в происходящем простых русских граждан. С травлей столкнулись и семьи знаменитостей. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в своем Instagram скриншотом с подобными сообщениями.

Фото: Instagram Instagram

На снимке видно, какие страшные угрозы приходят Анне. Например, один из подписчиков спросил у девушки: «А мама твоя еще не сдохла?». Напомним, актриса уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

«Мой Директ последние несколько дней, мне мерзко от этих людей», — написала Анна.