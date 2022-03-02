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1 час назад

Дочь Заворотнюк подверглась травле из-за Украины

Елена Прошина

В связи с ситуацией в своей стране многие украинцы обвиняют в происходящем простых русских граждан. С травлей столкнулись и семьи знаменитостей. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в своем Instagram скриншотом с подобными сообщениями.

Дочь Заворотнюк подверглась травле из-за Украины
Фото: InstagramInstagram

На снимке видно, какие страшные угрозы приходят Анне. Например, один из подписчиков спросил у девушки: «А мама твоя еще не сдохла?». Напомним, актриса уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

«Мой Директ последние несколько дней, мне мерзко от этих людей», — написала Анна.

Угрозы получают и другие российские деятели искусств. Так, после публикации продюсера Марины Гранкиной номеров телефонов некоторых российских звезд, продюсеру Яне Рудковской даже пришлось сменить номер.

Негативные сообщения получают также Николай Басков, Родион Газманов, Тина Канделаки, Ольга Бузова и другие звезды.

Шоу-бизнес,Родион Газманов,Анастасия Заворотнюк,Тина Канделаки,Николай Басков,Ольга Бузова,
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