Прилучный раскрыл правду о разводе с Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались еще два года назад. Все это время актер хранил молчание и только сейчас впервые рассказал о причинах развода.
По его словам, до официального развода они с Агатой уже год не жили вместе. «Отношения на расстоянии» не помогли сохранить семью.
«Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно... Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», — рассказал Прилучный в интервью журналу «ОК!».
По словам актера, несмотря на то, что первый год после развода Муцениеце публично обвиняла его в домашнем насилии, сейчас у них хорошие отношения.
Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара тайно поженилась, в браке у них родилось двое детей. В 2020 году супруги объявили о разводе. Ходили слухи, что причиной расставания стали новые отношения Прилучного с актрисой Мирославой Карпович. Но актеры до сих пор это не подтвердили.