Прилучный раскрыл правду о разводе с Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались еще два года назад. Все это время актер хранил молчание и только сейчас впервые рассказал о причинах развода.

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По его словам, до официального развода они с Агатой уже год не жили вместе. «Отношения на расстоянии» не помогли сохранить семью.

«Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно... Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», — рассказал Прилучный в интервью журналу «ОК!».

По словам актера, несмотря на то, что первый год после развода Муцениеце публично обвиняла его в домашнем насилии, сейчас у них хорошие отношения.