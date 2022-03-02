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5 часов назад

Прилучный раскрыл правду о разводе с Муцениеце

Елена Прошина

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались еще два года назад. Все это время актер хранил молчание и только сейчас впервые рассказал о причинах развода.

Прилучный раскрыл правду о разводе с Муцениеце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, до официального развода они с Агатой уже год не жили вместе. «Отношения на расстоянии» не помогли сохранить семью.

«Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно... Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», — рассказал Прилучный в интервью журналу «ОК!».

По словам актера, несмотря на то, что первый год после развода Муцениеце публично обвиняла его в домашнем насилии, сейчас у них хорошие отношения.

Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара тайно поженилась, в браке у них родилось двое детей. В 2020 году супруги объявили о разводе. Ходили слухи, что причиной расставания стали новые отношения Прилучного с актрисой Мирославой Карпович. Но актеры до сих пор это не подтвердили.

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