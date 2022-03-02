Создательницу «Орла и Решки» лишили гражданства РФ

Министерство внутренних дел России признало недействительным паспорта главы компании TeenSpirit Studio Нателлы Крапивиной и ее сестры. Согласно сообщению МВД на портале «МВД-Медиа», законный представитель создательницы «Орла и Решки» при подаче заявления предоставила не полный пакет документов.
«При подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось», — пояснили в ведомстве.
Из-за выявленных нарушений глава компании TeenSpirit Studio и ее сестра, как заявили в МВД, не являются гражданками России. Материалы по этому делу будут направленны в Следственный комитет для проверки .
Напомним, что ранее телеканал «Пятница» объявил о прекращении сотрудничества с TeenSpirit — украинским продакшеном передачи о путешествиях «Орел и решка». Телевизионщики объяснились, что в нынешней ситуации дальнейшее производства проекта невозможно. Также известно, что вещатель разорвал сотрудничество с продюсером продакшена TeenSpirit Мариной Гранкиной.