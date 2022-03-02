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28 минут назад

Рэпер Дрейк решил купить дом у Робби Уильямса

Lenta.ru

Канадский рэпер Дрейк (Drake) решил купить в Лос-Анджелесе особняк у британского поп-певца Робби Уильямса. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источник.

Рэпер Дрейк решил купить дом у Робби Уильямса
Фото: ReutersReuters

Рэпер выбрал особняк под названием Beverly Crest. По данным источника, сделка будет заключена на условиях анонимности, а объект не выставляли на публичную продажу. Согласно предположениям, дом обойдется Дрейку почти в 50 миллионов долларов. Уильямс владел особняком с 2015 года, когда приобрел его за 32,6 миллиона долларов.

В случае заключения сделки в распоряжении рэпера окажутся более 1800 квадратных метров. Внутри есть 10 спален и 22 ванные комнаты. Строительством занималась архитектурная фирма KAA Design Group. Дизайн выполнен в тосканском стиле с колоннами, а фасад украшен вьющимся плющом.

В январе 2022 года Уильямс нашел покупателя на свое поместье в деревне Комптон-Бассет в английском графстве Уилтшир. Он обошелся новому владельцу в 6,75 миллиона фунтов стерлингов (на тот момент более 703 миллионов рублей). Имя покупателя осталось неизвестно.

Шоу-бизнес,Робби Уильямс,
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