Рестлер и актер Халк Хоган развелся с женой

Появились слухи, что 69-летний актер и рестлер Халк Хоган развелся со своей женой Дженнифер МакДэниель. Сейчас стало известно, что знаменитости действительно уже не вместе.
«Эй, маньяки, просто для протокола, мои посты в Facebook и Instagram посвящены мне и моей девушке Скай, я официально разведен. Извините, я думал, что все уже знают, обожаю мою Maniacs4Life», — написал мужчина в своем Twitter.
А несколько недель назад Халка засняли с другой блондинкой в одном из баров Флориды.
Как отмечает TMZ, рестлер подал на развод в октябре прошлого года. Хоган и МакДэниель были женаты на протяжении 11 лет.