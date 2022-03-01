Одну из квартир актера Баталова заняли посторонние

В ходе судебного заседания по факту мошенничества с имуществом актера Алексея Баталова выяснилось, что в одной из его квартир проживают неизвестные. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Речь идет о квартире в Самотечном переулке. Предполагается, что деньги за аренду получает Михаил Цивин – один из обвиняемых в мошенничестве. Уточняется, что ранее деньги от аренды этой квартиры получала вдова звезды Гитана Леонтенко. Сейчас она не имеет отношения к сдаче.

«В квартире кто-то находится. На Новый год там горело окно, и кто-то оплачивает показания счетчиков», — рассказал свидетель.

В 2019 году стало известно о мошеннических действиях с имуществом Алексея Баталова. По подозрении в мошенничестве были задержаны актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин.