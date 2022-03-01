Чем грозит звездам запрет Instagram

Слухи о запрете в России Instagram вызвали истерию у отечественных звезд, и не зря, по мнению интернет-маркетолога Элиаса Макарова в перспективе селебрити могут понести невосполнимые денежные потери.

«В Instagram они получают десятки миллионов рублей, это абсолютно нормальный показатель», – сказал он.

В разговоре с порталом BLITZ+ Макаров пояснил, что в случае запрета Instagram звезды лишаться продавать рекламу, поэтому первое время будут нести многомиллионные убытки, однако со временем попросту перейдут в другие социальные сети. Отметим, что слухи об о запрете в России Instagram уже вынудили звезд искать альтернативные площадки.