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16 минут назад

Маркетолог объяснил, чем грозит звездам запрет Instagram

РИА "ФедералПресс"

Слухи о запрете в России Instagram вызвали истерию у отечественных звезд, и не зря, по мнению интернет-маркетолога Элиаса Макарова в перспективе селебрити могут понести невосполнимые денежные потери.

Чем грозит звездам запрет Instagram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Instagram они получают десятки миллионов рублей, это абсолютно нормальный показатель», – сказал он.

В разговоре с порталом BLITZ+ Макаров пояснил, что в случае запрета Instagram звезды лишаться продавать рекламу, поэтому первое время будут нести многомиллионные убытки, однако со временем попросту перейдут в другие социальные сети. Отметим, что слухи об о запрете в России Instagram уже вынудили звезд искать альтернативные площадки.

Например, Ольга Бузова и Яна Рудковская начали активно рекламировать свой Telegram. Ранее «ФедералПресс» писал, что Дмитрий Харатьян объяснил, почему Куравлев не появлялся в современном кино.

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