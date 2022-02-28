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9 часов назад

«Жил наотмашь»: Харатьян рассказал о загулах Ефремова

Елена Прошина

Актер Дмитрий Харатьян рассказал о загулах своего коллеги Михаила Ефремова. Как он признался в беседе с изданием «Семь дней», Ефремов не страдал от «звездной болезни», однако был болен алкоголизмом.

«Жил наотмашь»: Харатьян рассказал о загулах Ефремова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он ведь жил наотмашь, он безудержный, открытый и широкий, как и его талант. У Миши никогда не было звездной болезни. А вот другая русская болезнь приключилась, как и у меня в свое время», — рассказал Харатьян, намекая на алкогольную зависимость.

По словам актера, от серьезной беды Ефремова спасал «ангел-хранитель». Он вспомнил, как его друга режиссер Светлана Дружинина снимала с одной стороны лица на протяжении нескольких дней — вторая оказалась «нерабочей» после драки актера.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.

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