«Жил наотмашь»: Харатьян рассказал о загулах Ефремова

«Он ведь жил наотмашь, он безудержный, открытый и широкий, как и его талант. У Миши никогда не было звездной болезни. А вот другая русская болезнь приключилась, как и у меня в свое время», — рассказал Харатьян, намекая на алкогольную зависимость.