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1 час назад

Последний разговор! Дмитрий Харатьян вспомнил, что ему говорил Леонид Куравлев незадолго до своей смерти

Popcake.tv

Любимца миллионов – советского актера Леонида Куравлева не стало в январе этого года. Он умер внезапно, хотя перед кончиной долгое время лежал в больнице.

Харатьян вспомнил, что ему говорил Куравлев перед смертью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоит отметить, что звезды и друзья Куравлева продолжают его вспоминать даже после смерти.

Так, например, Дмитрий Харатьян был в хороших отношениях с Куравлевым. Они даже ездили вместе в рабочие поездки. Харатьян решил поделиться с журналистами последним разговором с актером, который состоялся незадолго до смерти.

Оказалось, что Леонид последние дни лишь доживал, потому что ему уже не было ничего интересно. После того, как скончалась главная женщина в его жизни – его супруга – Куравлев зачах и говорил о том, что жизнь у него стала совершенно другой и неприятной.

Более того, Куравлеву не сильно нравилось то, что происходит в мире. Например, он признавался, что дал большое интервью, в котором долго говорил про Василия Шукшина. В честь него он назвал своего ребенка. Однако его слова изменили, что-то вырезали, и получились непонятные высказывания. Куравлева все это печалило.

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