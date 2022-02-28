Харатьян вспомнил, что ему говорил Куравлев перед смертью

Любимца миллионов – советского актера Леонида Куравлева не стало в январе этого года. Он умер внезапно, хотя перед кончиной долгое время лежал в больнице.

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Стоит отметить, что звезды и друзья Куравлева продолжают его вспоминать даже после смерти.

Так, например, Дмитрий Харатьян был в хороших отношениях с Куравлевым. Они даже ездили вместе в рабочие поездки. Харатьян решил поделиться с журналистами последним разговором с актером, который состоялся незадолго до смерти.

Оказалось, что Леонид последние дни лишь доживал, потому что ему уже не было ничего интересно. После того, как скончалась главная женщина в его жизни – его супруга – Куравлев зачах и говорил о том, что жизнь у него стала совершенно другой и неприятной.