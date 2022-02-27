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27 февраля

Малахова ответила хейтерам: «Мне на вас абсолютно наплевать»

Ирина Лебедева

Евгения Малахова, актриса и бывшая солистка группы Reflex, а также будущая мама, написала пост о человеческой злобе. Она рассказала, что сейчас активизировались хейтеры, которые пишут ей всякие гадости и желают смерти еще не родившемуся ребенку.

Малахова ответила хейтерам: «Мне на вас абсолютно наплевать»
Фото: InstagramInstagram

Евгения не напугана и не особенно расстроена - в маленьком городе, откуда она родом, она привыкла защищать себя и не обращать внимания на злопыхателей.

«С детства мне приходилось выживать в военном городе и общаться на равных с теми, кто был сильнее меня : это были старшеклассники, наркоманки-проститутки, которые гнались за мной после местной дискотеки со шприцами, только потому что бывший мальчик пригласил меня танцевать, пусть я даже и отказалась .

И с чего вы считаете я должна бояться вас?

Сейчас же какие -то незнакомые люди желают смерти мне и моему ребенку. Заметьте , я никого не уговариваю и никого не оскорбляю .

И если вам так хочется меня задеть , я многое видела , и мне на вас абсолютно наплевать», написала Женя.

Фолловеры поддержали Малахову и напомнили, что сейчас ей противопоказано нервничать.

«Даже не думай о плохом! Кто такое пишет — завистливые люди, которые в жизни ничего не стоят!»; Самое подлое — желать плохого человеку, который тебе ничего не сделал. Женечка, мы с тобой!»

Актриса и певица Евгения Малахова сообщила о скором прибавлении в ее семье с бизнесменом Андреем Тарасовым. Малахова показала фото с округлившимся животом. Известно, что она готовится родить в первый раз. «В мои 33 — нас скоро будет три!» - написала она. Тарасов и Малахова поженились летом прошлого года.
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