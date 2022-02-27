Малахова ответила хейтерам: «Мне на вас абсолютно наплевать»

Евгения Малахова, актриса и бывшая солистка группы Reflex, а также будущая мама, написала пост о человеческой злобе. Она рассказала, что сейчас активизировались хейтеры, которые пишут ей всякие гадости и желают смерти еще не родившемуся ребенку.
Евгения не напугана и не особенно расстроена - в маленьком городе, откуда она родом, она привыкла защищать себя и не обращать внимания на злопыхателей.
«С детства мне приходилось выживать в военном городе и общаться на равных с теми, кто был сильнее меня : это были старшеклассники, наркоманки-проститутки, которые гнались за мной после местной дискотеки со шприцами, только потому что бывший мальчик пригласил меня танцевать, пусть я даже и отказалась .
И с чего вы считаете я должна бояться вас?
Сейчас же какие -то незнакомые люди желают смерти мне и моему ребенку. Заметьте , я никого не уговариваю и никого не оскорбляю .
И если вам так хочется меня задеть , я многое видела , и мне на вас абсолютно наплевать», написала Женя.
Фолловеры поддержали Малахову и напомнили, что сейчас ей противопоказано нервничать.
«Даже не думай о плохом! Кто такое пишет — завистливые люди, которые в жизни ничего не стоят!»; Самое подлое — желать плохого человеку, который тебе ничего не сделал. Женечка, мы с тобой!»