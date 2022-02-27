Малахова ответила хейтерам: «Мне на вас абсолютно наплевать»

«С детства мне приходилось выживать в военном городе и общаться на равных с теми, кто был сильнее меня : это были старшеклассники, наркоманки-проститутки, которые гнались за мной после местной дискотеки со шприцами, только потому что бывший мальчик пригласил меня танцевать, пусть я даже и отказалась .