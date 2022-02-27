Ушел из жизни офицер, автор и исполнитель военных песен Игорь Морозов

Скончался офицер в отставке, ветеран афганской войны, известный бард Игорь Морозов. Его песня «Батальонная разведка» стала классикой российской военной авторской песни и неофициальным гимном афганской войны.

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Игорь Морозов родился в 1951 году Москве в семье военных. Отец — Николай Петрович Морозов был полковником ГРУ и служил во внешней разведке. Во время Великой Отечественной — командир-разведчик 172-й стрелковой дивизии, кавалер 48 орденов и медалей.

Мать — Зоя Михайловна, тоже была офицером советской внешней разведки.

Игорь с детства увлекался игрой на гитаре. Свою первую песню написал в 15 лет. В 1975-м он окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана, по военной специальности— «конструктор-механик боевых гусеничных и колесных машин» и затем принимал участие в создании первой в мире боевой машины пехоты БМП-1, далее окончил высшие контрразведывательные курсы Высшей Краснознамённой Школы КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского и служил в спецподразделениях КГБ СССР.