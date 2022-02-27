Бородина с детьми улетает из России

Ксения Бородина в сторис инстаграма заявила, что улетает из России. Она при этом отметила, что поездка в другую страну никак не связана с неустойчивым положением в мире.

Фото: Instagram Instagram

«Если все будет нормально, мы сегодня с девочками улетаем на отдых. И ни в одном моменте и в своих сториз в инстаграм я не хочу за это оправдываться. Я сразу вам говорю: поездка была запланирована заранее», — рассказала Ксения.

Бородина отметила, что для нее соцсети — это развлекательная площадка, на которой она не хочет обсуждать политику. Телезвезда попросила не строить догадок по поводу ее мнения о ситуации в Украине и не заставлять ее давать комментарии.

«Еще раз говорю: я со своими близкими свою точку зрения обсудила и обсужу еще. Я могу со своими близкими ругаться на эту тему, могу мириться, могу плакать, могу молиться — делать все, что угодно», — заключила Бородина. Телеведущая добавила, что все недовольные могут отписаться от нее.