Бородина с детьми улетает из России

Ксения Бородина в сторис инстаграма заявила, что улетает из России. Она при этом отметила, что поездка в другую страну никак не связана с неустойчивым положением в мире.
«Если все будет нормально, мы сегодня с девочками улетаем на отдых. И ни в одном моменте и в своих сториз в инстаграм я не хочу за это оправдываться. Я сразу вам говорю: поездка была запланирована заранее», — рассказала Ксения.
Бородина отметила, что для нее соцсети — это развлекательная площадка, на которой она не хочет обсуждать политику. Телезвезда попросила не строить догадок по поводу ее мнения о ситуации в Украине и не заставлять ее давать комментарии.
«Еще раз говорю: я со своими близкими свою точку зрения обсудила и обсужу еще. Я могу со своими близкими ругаться на эту тему, могу мириться, могу плакать, могу молиться — делать все, что угодно», — заключила Бородина. Телеведущая добавила, что все недовольные могут отписаться от нее.
Ранее Бородина пришла в инновационную Гимназию имени Е. М. Примакова, где учатся ее дочери Маруся и Теона в костюме от модного Дома Balmain. Приталенный жакет из фактурного твида и мини-юбка в «гусиную лапку» вошли в актуальную осенне-зимнюю коллекцию бренда. Комплект на сайте ЦУМа — был выставлен за 326 500 рублей.