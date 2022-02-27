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27 февраля

Мартиросян рассказал, почему они с Васильевой развелись

Ирина Лебедева

Георгий Мартиросян и Татьяна Васильева познакомились в Театре Сатиры, где вместе играли в спектакле «Гнездо глухаря». Васильева была на тот момент в браке, в несчастливом, и у актеров завязался бурный роман. Актриса развелась с мужем и Мартиросян сделал ей предложение, - пишет Экспресс Газета.

Мартиросян рассказал, почему они с Васильевой развелись
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью для документального фильма «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал» на канале ТВЦ Георгий Хачатурович впервые изложил свою версию расставания с Татьяной Григорьевной. Их брак продлился 12 лет.

Как считает актер, разрыв произошел из-за неуемной материнской любви Татьяны к сыну Филиппу от первого брака.

«Я говорил Филу: будешь выносить ведро, он соглашался. Танина мама говорила: „Нет, мальчик не будет этим заниматься“. Я говорил, что в этом нет ничего страшного. Это же просто обязанность. Получалось — добрая мама и бабушка и плохой дядя, который заставляет что-то делать», - вспоминает актер.

Как ранее рассказывала Васильева, ее второй супруг, актер Георгий Мартиросян, оказался человеком чрезвычайно несдержанным и агрессивным. Он мало того, что не смог полюбить Филиппа, но в итоге стал поднимать на своих близких руку.

«Не надо у меня дома устанавливать казарму. Можно быть построже, но не переходить все рамки», - сказала актриса.

Конечно, Васильева указала Мартиросяну на дверь.

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