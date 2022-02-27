Юргенс раскритиковала "таланты" Бузовой и Волочковой

Дарья Юргенс была гостьей шоу на НТВ. Заслуженная артистка России обрушилась с критикой на современных звезд шоу-бизнеса, обвинив их в непрофессионализме. Больше всего досталось Ольге Бузовой и Анастасии Волочковой.
Актриса заявила, что после выступления поющей телеведущей во МХАТЕ она туда ни ногой.
«Вот чем сильна Бузова? Поет она хреновасто. Я видела отрывок ее выступления во МХАТе: я больше во МХАТ не пойду! Это унижает меня! Это дискредитация нашей профессии! Я чувствую себя оскорбленной…», - заявила Юргенс.
Дарья также не понимает, как Волочкова могла танцевать в Большом театре, сообщает 5 Канал.
«Волочкова — это человек, который не состоялся в своей профессии, будет вот так доказывать, что она великая. То, что она была примой Большого театра, это ошибка. Я видела хороших балерин. Екатерина Максимова, например. Как танцует Настя, с моей точки зрения, это ниже среднего!»
На шоу «Секрет на миллион» Дарья Юргенс рассказала Лере Кудрявцевой, что скрывает от дочери личность ее отца. Кто он, знает только сама Дарья. Известно лишь имя родителя — Сергей.
«Мы рассорились и разошлись. Мы расстались тогда, когда я не знала, что Саша будет», — рассказывает актриса. «Но когда я поняла, что в положении, я поняла, что это дар. Ни секунды не сомневалась, что будет дочь. Даже на УЗИ не ходила».