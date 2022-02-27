Юргенс раскритиковала "таланты" Бузовой и Волочковой

«Волочкова — это человек, который не состоялся в своей профессии, будет вот так доказывать, что она великая. То, что она была примой Большого театра, это ошибка. Я видела хороших балерин. Екатерина Максимова, например. Как танцует Настя, с моей точки зрения, это ниже среднего!»