Ревенко пришлось обратиться к психиатру

«Я оказалась не готова к самоизоляции, постоянно ощущала опасность, поэтому и обратилась за помощью к специалисту. Вместе мы быстро проработали все волнующие меня моменты. Несколько месяцев назад моя психотерапевт сказала, что мне уже не нужно к ней ходить. Я и сама чувствую, что больше потребности нет», - сообщила актриса.