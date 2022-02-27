Ревенко пришлось обратиться к психиатру

Александра Ревенко, исполнительница главной роли в сериале «Звоните ДиКаприо!», из-за самоизоляции во время пандемии заработала повышенную тревожность и была вынуждена обратиться к психиатру. К счастью, лечение помогло. Об этом рассказывает aif.ru.
«Я оказалась не готова к самоизоляции, постоянно ощущала опасность, поэтому и обратилась за помощью к специалисту. Вместе мы быстро проработали все волнующие меня моменты. Несколько месяцев назад моя психотерапевт сказала, что мне уже не нужно к ней ходить. Я и сама чувствую, что больше потребности нет», - сообщила актриса.
Немалую роль в приведении психики звезды в порядок сыграло ее участие в проекте «Танцы со звездами».
« Танцы уже плотно вошли в мою жизнь — каждый день по несколько часов я тренируюсь. У меня сложился режим: с утра танцы, а потом одна репетиция в театре, затем другая...», - рассказала Ревенко.
Ранее актриса признавала, что ей достался отличный учитель и партнер:
«Денис Тагинцев меня очень мотивирует. Я думаю, благодаря ему смогу освоить самые сложные движения и, надеюсь, к финалу сесть на шпагат».