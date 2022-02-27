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34 минуты назад

Бывшая жена Серова огорчена невозможностью приезжать к внукам

Ирина Лебедева

Певец Александр Серов в феврале этого года во второй раз стал дедушкой. Его 28-летняя дочь Мишель родила мальчика, которого назвали Макаром. Ранее, в 2010 году, у наследницы артиста родилась дочь Миа.

Бывшая жена Серова огорчена невозможностью приезжать к внукам
Фото: InstagramInstagram

Родители Мишель развелись более 10 лет назад и до сих пор Серов не желает видеть оставившую его из-за тирании супругу Елену Стебеневу. Более того, он пытается запретить дочери общаться с матерью и не дает той видеться с внуками, - рассказывает 5 Канал.

«Тайком приезжать мне противно. Я не вор какой-то и не преступник. Внучка, когда родилась, то я видела ее всего пять раз. Когда я была на выписке, то Серов задал нашей дочери Мишель вопрос, зачем меня пригласили. Попросил дочь со мной не общаться», — призналась Елена в эфире программы на НТВ.

Стебенева присутствовала на выписке дочери и внука из роддома. Звездный дедушка туда не явился.

Осенью прошлого года Александр Серов тяжело переболел коронавирусом. Его госпитализировали с серьезным – 75% - поражением легких, он побывал в реанимации. Осложнил дело сахарный диабет, который обострился из-за препаратов, необходимых для лечения ковида.
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