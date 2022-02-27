Бывшая жена Серова огорчена невозможностью приезжать к внукам

«Тайком приезжать мне противно. Я не вор какой-то и не преступник. Внучка, когда родилась, то я видела ее всего пять раз. Когда я была на выписке, то Серов задал нашей дочери Мишель вопрос, зачем меня пригласили. Попросил дочь со мной не общаться», — призналась Елена в эфире программы на НТВ.