Бывшая жена Серова огорчена невозможностью приезжать к внукам

Певец Александр Серов в феврале этого года во второй раз стал дедушкой. Его 28-летняя дочь Мишель родила мальчика, которого назвали Макаром. Ранее, в 2010 году, у наследницы артиста родилась дочь Миа.
Родители Мишель развелись более 10 лет назад и до сих пор Серов не желает видеть оставившую его из-за тирании супругу Елену Стебеневу. Более того, он пытается запретить дочери общаться с матерью и не дает той видеться с внуками, - рассказывает 5 Канал.
«Тайком приезжать мне противно. Я не вор какой-то и не преступник. Внучка, когда родилась, то я видела ее всего пять раз. Когда я была на выписке, то Серов задал нашей дочери Мишель вопрос, зачем меня пригласили. Попросил дочь со мной не общаться», — призналась Елена в эфире программы на НТВ.
Стебенева присутствовала на выписке дочери и внука из роддома. Звездный дедушка туда не явился.