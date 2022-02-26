Седокова призналась, что едва не потеряла сына

«Когда Гектор появился, мы четыре дня были в больнице. Его мне не отдали. Он находился в специальном изоляторе для недоношенных и проблемных малышей. Лежал в кубе, я могла только смотреть на него. Мы с детьми по очереди приходили и проверяли ребенка. Было очень страшно», - вспоминает Анна.