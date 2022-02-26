Седокова призналась, что едва не потеряла сына

У Анны Седоковой трое детей: две дочери и сын. Гектор родился в 2017 году. И только сейчас многодетная мама призналась, что едва не потеряла младшего ребенка. Мальчик появился на свет раньше срока и роды были трудными.
«Когда Гектор появился, мы четыре дня были в больнице. Его мне не отдали. Он находился в специальном изоляторе для недоношенных и проблемных малышей. Лежал в кубе, я могла только смотреть на него. Мы с детьми по очереди приходили и проверяли ребенка. Было очень страшно», - вспоминает Анна.
С отцом малыша, бизнесменом Артемом Комаровым, певица рассталась вскоре после родов. Спустя несколько лет Анна вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Отношения Гектора и Яниса выстроились не сразу, но сейчас любимые мужчины Анны прекрасно ладят, - пишет «Комсомольская Правда».
Напомним, что ранее Анна была замужем за Валентином Белькевичем, в браке с которым она родила первого ребенка Алину, затем ее супругом стал Максим Чернявский, от которого родила дочь Монику.