Башарову предложили новую работу

Накануне российского актера театра и кино Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы». Как заявил художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз, это произошло из-за того, что артист сорвал работу театра, уйдя в запой. Марат Алимжанович выдвигал свою версию произошедшего, но как итог – расторжение контракта состоялось. Об этом информирует Lenta.Ru

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Однако безработным Башаров пробыл не более суток. Его пригласили во МХАТ имени Горького. Генеральный директор театра Владимир Кехман заявил, что Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере спектакля «Нежданно-негаданно».

«С большим удивлением и презрением я прочитал письмо господина Райхельгауза о разрыве сотрудничества с артистом Маратом Башаровым. Хочу сказать следующее: Марат Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере МХАТа имени Горького „Нежданно-негаданно“. А что касается персонажа по фамилии Райхельгауз, я, на месте руководителя департамента культуры города Москвы, счел бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время», — отметил Кехман.

Марат Башаров печально прославился как домашний тиран.. Он состоял в браке с Елизаветой Куцко. Пара рассталась, когда у Башарова начался роман с фигуристкой Татьяной Навкой.

В 2014 году актер женился на актрисе Екатерине Архаровой. Менее чем через полгода Архарову госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Позже в ток-шоу актриса рассказала о проявлениях домашнего насилия со стороны мужа.