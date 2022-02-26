Башарову предложили новую работу

Накануне российского актера театра и кино Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы». Как заявил художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз, это произошло из-за того, что артист сорвал работу театра, уйдя в запой. Марат Алимжанович выдвигал свою версию произошедшего, но как итог – расторжение контракта состоялось. Об этом информирует Lenta.Ru
Однако безработным Башаров пробыл не более суток. Его пригласили во МХАТ имени Горького. Генеральный директор театра Владимир Кехман заявил, что Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере спектакля «Нежданно-негаданно».
«С большим удивлением и презрением я прочитал письмо господина Райхельгауза о разрыве сотрудничества с артистом Маратом Башаровым. Хочу сказать следующее: Марат Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере МХАТа имени Горького „Нежданно-негаданно“. А что касается персонажа по фамилии Райхельгауз, я, на месте руководителя департамента культуры города Москвы, счел бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время», — отметил Кехман.
Марат Башаров печально прославился как домашний тиран.. Он состоял в браке с Елизаветой Куцко. Пара рассталась, когда у Башарова начался роман с фигуристкой Татьяной Навкой.
В 2014 году актер женился на актрисе Екатерине Архаровой. Менее чем через полгода Архарову госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Позже в ток-шоу актриса рассказала о проявлениях домашнего насилия со стороны мужа.
В 2016 году Башаров женился на Елизавете Шевырковой. В декабре 2018 года брат Елизаветы Федор сообщил изданию «СтарХит», что Башаров сломал новой жене нос. В марте 2019 года пара разошлась.