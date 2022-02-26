В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
50 минут назад

Грабители не смогли взломать дверь в особняке Распутиной

Ирина Лебедева

Дом в подмосковной деревне Таганьково, в котором живут певица Маша Распутина и ее супруг, нефтяной магнат Виктор Захаров, хотели ограбить. Четырехэтажный особняк обнесен высоким забором, имеется круглосуточная охрана и по всему периметру участка расположены камеры.

Грабители не смогли взломать дверь в особняке Распутиной
Фото: InstagramInstagram

Безусловно, шикарная постройка привлекает внимание. Мрамор, колонны, внутри - 8 спален с ванными комнатами, спортзал, бассейн с сауной, СПА-комплекс, зимний сад и зал для репетиций с театральным занавесом.

В свое время певица высказывала сожаление, что сделала ремонт в «царском» стиле. По ее словам, она теперь ощущает себя находящейся в музее, - рассказывает «Радио КП».

Грабители не смогли попасть в дом. Качественная дверь быстро не поддалась, потом, возможно, их спугнули. Характерные следы взлома заметил позднее супруг Распутиной, он же и подал заявление в полицию. Произошла эта неприятность в канун Нового года, но известно о ней стало только сейчас. Найти преступников пока не удалось.

Распутина опровергла слухи о том, что именно она отправила 21-летнюю дочь Машу на съемки к Андрею Малахову. По словам певицы, «надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь». Распутина пояснила, что Маша отправилась на ток-шоу, потому что у нее «накипела злость» на сводного брата Романа Захарова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители