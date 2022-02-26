Грабители не смогли взломать дверь в особняке Распутиной

Дом в подмосковной деревне Таганьково, в котором живут певица Маша Распутина и ее супруг, нефтяной магнат Виктор Захаров, хотели ограбить. Четырехэтажный особняк обнесен высоким забором, имеется круглосуточная охрана и по всему периметру участка расположены камеры.

Фото: Instagram Instagram

Безусловно, шикарная постройка привлекает внимание. Мрамор, колонны, внутри - 8 спален с ванными комнатами, спортзал, бассейн с сауной, СПА-комплекс, зимний сад и зал для репетиций с театральным занавесом.

В свое время певица высказывала сожаление, что сделала ремонт в «царском» стиле. По ее словам, она теперь ощущает себя находящейся в музее, - рассказывает «Радио КП».

Грабители не смогли попасть в дом. Качественная дверь быстро не поддалась, потом, возможно, их спугнули. Характерные следы взлома заметил позднее супруг Распутиной, он же и подал заявление в полицию. Произошла эта неприятность в канун Нового года, но известно о ней стало только сейчас. Найти преступников пока не удалось.