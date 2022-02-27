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40 минут назад

В России отреагировали на отстранение от «Евровидения-2022»

Lenta.ruиещё 12

Первый канал, ВГТРК и Радиодом «Останкино» отреагировали на отстранение России от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление компаний.

В России отреагировали на отстранение от «Евровидения-2022»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве ответной меры они приняли решение приостановить членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС). В заявлении отмечается, что решение отстранить Россию расценивается как «неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

Авторы обращения напомнили о конкурсе 2016 года, когда победу одержала песня украинской певицы Джамалы «1944», «являющаяся открытым политическим манифестом». Однако в 2021 году организаторы отклонили песню белорусской группы Галасы ЗМеста «Я научу тебя», сославшись на политику.

Ранее в ЕВС пояснили, что решение отстранить Россию принято на фоне «беспрецедентного кризиса в Украине» и обеспокоенностью тем, что «включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса».

24 февраля Швеция призвала ЕВС пересмотреть вопрос об участии России в «Евровидении». Позднее Финляндия заявила, что откажется от конкурса в случае участия российских кандидатов.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.

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