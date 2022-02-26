Медики могут отправить Николаева в спецприемник

На следующей неделе 56-летнего Валерия Николаева могут выписать из больницы – точная дата пока неизвестна. Сейчас скандальный артист лечится в клинической психиатрической больнице №1 города Москвы.

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Супруга Николаева Эльмира Земскова не работает, сидит с с 8-месячным сыном Никитой. Друзья актера и его семьи собрали для Эльмиры с сыном помощь. Земскова уже восемь лет живет с Валерием и помогает ему выбраться из кризисных ситуаций. Несколько лет назад Валерий Николаев в пьяном виде спровоцировал несколько ДТП за что был лишен прав до сентября 2022 года, пишет "Комсомольская Правда".

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В последнее время Николаев, казалось, был в хорошей форме.

«Валера воспрял духом: занимался спортом – даже бегал по утрам. Не пил, привел в порядок лицо – новые зубы, пластика век – так избавился от мешков под глазами. В начале года обзванивал коллег и предлагал сняться в своем фильме – Жанна Эппле говорит вот, что согласилась. Видимо хотел вложить в свой проект гонорары за «Танцы со звездами» - мечтал дойти до финала, а там платят за каждый выпуск» - рассказала артистка из группы поддержки Николаева

Однако до финала шоу «Танцы со звездами» Валерий Николаев не добрался, хотя у него хореографическое образование и были все шансы. Сначала придумал себе, что вокруг все ему завидуют. Потом стал пропускать репетиции и в итоге вылетел в пятом выпуске. В начале февраля Валерий сбежал и от жены – съехал в гостиницу.

После побега из дома Николаева поймали без прав за рулем. Актер успел оформить автокредит на подержанную Infiniti. Валерия суд отправил отбывать административный арест в 15 суток. В спецприемнике Николаев повел себя странно: лаял, смеялся, обнажался… «Скорая» госпитализировала звезду с диагнозом биполярное расстройство. 14 февраля по решению суда Валерия Николаева официально оформили на лечение в психиатрическую больницу.

Николаев должен завершит курс лечения на следующей неделе. Если медики решат, что актер вменяем, то тогда Николаев вернется в спецприемник: досидеть оставшиеся 13 суток. Но, возможно, врачи сочтут, что актеру еще понадобится лечение.