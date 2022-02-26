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1 час назад

Дакота осталась без денег на Бали

Ирина Лебедева

Рита Дакота сейчас отдыхает на Бали. Неделю назад звезда сообщила в инстаграме о расставании со своим бойфрендом Федором Белогаем. Сейчас же певица восстанавливает силы на морском берегу.

Дакота осталась без денег на Бали
Фото: InstagramInstagram

Однако отдых оказался омрачен серьезной проблемой. Дакота пожаловалась, что ее карта, выпущенная российским банком, заблокирована, и непонятно, как расплачиваться за услуги, в том числе за питание. Рита не сообщила, есть ли у нее еще иные карты и достаточно ли наличности, чтобы благополучно завершить отпуск.

«Вчера я не смогла оплатить своей российской картой еду в «сикрет споте» на Бали. Заблокировано. Занавес. Кто шарит? Мне начинать беспокоиться на этот счет или просто одолжить пока у друзей налички и подождать, когда все заработает?» — написала Дакота в микроблоге.

Ранее певица советовала своим фолловерам не поддаваться панике и не сеять, и не множить панику в своих соцсетях, - сообщает Экспресс Газета.

Напомним, что с Бали связан не первый неприятный эпизод в жизни певицы. Так, в прошлом году Рита Дакота отдыхала с семьей на Бали. И в один из дней девушка настолько плохо себя почувствовала, что пришлось отправляться в местный госпиталь.

Конечно, и Дакота, и ее близкие пережили страшные часы до тех пор, пока не был установлен окончательный диагноз.

Рита очень боялась, что это – онкология, и за короткое время попыталась переосмыслить свою жизнь.

К счастью, у нее определили всего лишь две кисты, которые перекрутились и пережали кровоток внутренних органов.

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