Сын Валерии показал свою новую квартиру в Москва-Сити

Сын Валерии показал новую квартиру в Москва-Сити, куда он переехал с женой и дочкой. Видеоролик Шульгин выложил в сторис инстаграма.

Фото: Instagram Instagram

«Как вы уже могли заметить, мы переехали в новую квартиру, которая находится в Москва-Сити. Невероятно рад. Теперь мы живем в центре, а не на окраине, как это было раньше. Я пока полный обзор квартиры делать не буду, но вот вам наш кусочек зала», - сказал Арсений.

Семья Шульгиных только что переехала, и, видимо, еще «сидит на коробках», так что Арсений продемонстрировал только стильную серо-бежевую кухню с панорамными окнами и уголок гостиной.

Надо сказать, что у молодой пары это уже не первый переезд.

Ранее они уже жили в этом районе, но потом приняли решение перебраться на окраину столицы, чтобы будущей маме, а потом и малышке было пространство для прогулок и много свежего воздуха. Однако по прошествии некоторого времени оказалось, что оттуда достаточно трудно выбираться в центр города на работу, - информирует 5 Канал.

Арсения Шульгина недавно обвинили в финансовом мошенничестве. Об этом сообщает «Экспресс-газета». Мосгорсуд уже обязал его выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших по фамилии Прохоров. Адвокат Прохорова рассказал, что Шульгин рекламировал мундштуки для кальянных трубок Candy Smoke.