Сын Валерии показал свою новую квартиру в Москва-Сити

Сын Валерии показал новую квартиру в Москва-Сити, куда он переехал с женой и дочкой. Видеоролик Шульгин выложил в сторис инстаграма.
«Как вы уже могли заметить, мы переехали в новую квартиру, которая находится в Москва-Сити. Невероятно рад. Теперь мы живем в центре, а не на окраине, как это было раньше. Я пока полный обзор квартиры делать не буду, но вот вам наш кусочек зала», - сказал Арсений.
Семья Шульгиных только что переехала, и, видимо, еще «сидит на коробках», так что Арсений продемонстрировал только стильную серо-бежевую кухню с панорамными окнами и уголок гостиной.
Надо сказать, что у молодой пары это уже не первый переезд.
Ранее они уже жили в этом районе, но потом приняли решение перебраться на окраину столицы, чтобы будущей маме, а потом и малышке было пространство для прогулок и много свежего воздуха. Однако по прошествии некоторого времени оказалось, что оттуда достаточно трудно выбираться в центр города на работу, - информирует 5 Канал.
Арсения Шульгина недавно обвинили в финансовом мошенничестве. Об этом сообщает «Экспресс-газета». Мосгорсуд уже обязал его выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших по фамилии Прохоров. Адвокат Прохорова рассказал, что Шульгин рекламировал мундштуки для кальянных трубок Candy Smoke.
Он предлагал подписчикам право на эксклюзивную торговлю этим товаром в регионах. Для этого ему нужно было заплатить миллион рублей и получить мундштуки на сумму 900 тысяч рублей. Клиенты якобы получали готовый бизнес всего за 100 тысяч. При этом Шульгин задерживал поставки или не осуществлял их вовсе.