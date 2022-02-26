Дочь Успенской: «Хотела бы извиниться за те жуткие передачи!»

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, наконец, помирилась со своей знаменитой мамой. Два года назад она на всю страну обвинила певицу в домашнем насилии. Девушка рассказывала, что мать не выпускала ее из дома, била и даже пыталась задушить.

Фото: Instagram Instagram

Конфликты с матерью были у Плаксиной и ранее, Успенская объясняла неадекватное поведение Татьяны психическими проблемами после тяжелой травмы. И только после скандала на НТВ певица призналась, что у ее наследницы проблема – зависимость от запрещенных веществ, - рассказывает "Комсомольская Правда".

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Королева отечественного шансона не единожды устраивала дочь в клинику. Но та срывалась после лечения. И вот все же сама Татьяна очень захотела избавиться от пагубного пристрастия. Предположительно, сейчас после похождения курса лечения и реабилитации, 32-летняя Плаксина смогла это сделать и мечтает начать жить заново.

Об этом Татьяна рассказала в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. По словам Плаксиной, на наркотики ее подсадила подруга.

«Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило. А Таисия написала мне в соцсетях - предложила сделать концерт в крутом клубе. Я туда приехала, а мне что-то подсыпали. Чем больше я употребляла, тем больше меня уводили с пути. Таисия начала меня выискивать, давала все время наркотики. Частично я отдавала ей деньги…», - призналась девушка.

Успенская всегда заботилась о дочери и мечтала о хорошей жизни для нее. Татьяна закончила школу при американском посольстве в Москве и колледж в Нью-Йорке. Она долго жила в США, занималась живописью и йогой. В основном Татьяна жила на деньги мамы в купленной ею квартире.

Татьяна надеется, что с мамой они теперь будут жить дружно. А вот со своим отцом, который живет в Америке, Татьяна общаться не желает. Тот был домашним тираном и даже бил супругу, а потом при разводе пытался присвоить себе всю купленную Успенской недвижимость.

«Папу прощу, если он маму оставит в покое. Перед ней же хотела бы извиниться за те жуткие передачи. Надеюсь, в будущем смогу что-то сделать, чтобы перечеркнуть адские воспоминания на что-то светлое», - сказала Татьяна.