Цискаридзе объяснил, почему не женат

Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе объяснил, почему он до сих пор не обзавелся семьей. Он также рассказал СМИ, что у него уже есть дети, правда не в прямом, а в переносном смысле.

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«Мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает», – заявил он. Цискаридзе подчеркнул, что видел случаи, когда у людей была семья, но она их совершенно не поддерживала в тяжелых жизненных ситуациях. При этом порой даже наследники превращаются для родителей в настоящее разочарование, уверен артист.

Для бывшего премьера Большого театра детьми являются студенты Академии имени Вагановой. Он растит из них не только настоящих профессионалов, но и достойных, образованных людей. Однако даже среди них попадаются те, кто готов воткнуть нож в спину любимому учителю, передает Starhit.

«Два года назад я оказался в ужасной ситуации – столкнулся с циничной ложью. Меня предал ученик. На меня это произвело такое ошеломляющее впечатление, так шокировало, что я вздохнуть не мог», – признался он.