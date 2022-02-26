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1 час назад

Цискаридзе объяснил, почему не женат

РИА "ФедералПресс"

Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе объяснил, почему он до сих пор не обзавелся семьей. Он также рассказал СМИ, что у него уже есть дети, правда не в прямом, а в переносном смысле.

Цискаридзе объяснил, почему не женат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает», – заявил он. Цискаридзе подчеркнул, что видел случаи, когда у людей была семья, но она их совершенно не поддерживала в тяжелых жизненных ситуациях. При этом порой даже наследники превращаются для родителей в настоящее разочарование, уверен артист.

Для бывшего премьера Большого театра детьми являются студенты Академии имени Вагановой. Он растит из них не только настоящих профессионалов, но и достойных, образованных людей. Однако даже среди них попадаются те, кто готов воткнуть нож в спину любимому учителю, передает Starhit.

«Два года назад я оказался в ужасной ситуации – столкнулся с циничной ложью. Меня предал ученик. На меня это произвело такое ошеломляющее впечатление, так шокировало, что я вздохнуть не мог», – признался он.

Справиться с душевной болью артисту помогли друзья, которые окружили его теплом и заботой. При этом обожают Цискаридзе и его домашние питомцы – кошки. Ранее «ФедералПресс» писал, что Цискаридзе шуточно объяснил, почему не помогает Анастасии Заворотнюк вернуть голос. Он заявил, что все фониатры, которые могли бы ей помочь, уже давно в ином мире.

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