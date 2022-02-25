Россию отстранили от участия в «Евровидении»

Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в 2022 году. Об этом сообщается на сайте организаторов «Евровидения» - Европейского вещательного союза (EBU).

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«Решение отражает нашу озабоченность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине участие России в этом году дискредитирует конкурс», - говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что решение принято исполнительным советом EBU по рекомендации руководящего органа Евровидения, Референс-группы, на основе правил мероприятия и ценностей EBU при поддержке Телевизионного комитета союза. Перед принятием решения ЕBU провел широкие консультации со своими членами.

Ранее общественная телерадиовещательная корпорация Финляндии YLE выпустила заявление, в котором говорилось, что Финляндия не будет участвовать в конкурсе «Евровидение», если в нем примет участие Россия.

С призывом не допустить Россию до конкурса также выступила Швеция.