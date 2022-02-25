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3 часа назад

Звезда «Дома-2» показала новую квартиру в Петербурге

Lenta.ru

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко приобрела в ипотеку квартиру в Санкт-Петербурге. Новое жилье экс-участница телепроекта показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Дома-2» показала новую квартиру в Петербурге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша отметила, что речь идет о «двушке» площадью 60 квадратных метров на высоком этаже. Стоимость покупки и сумму жилищного кредита Колисниченко не уточнила, но рассказала, что в качестве первоначального взноса отдала банку четыре миллиона рублей.

Бывшая участница «Дома-2» также провела экскурсию по новому дому. Жилье оформлено в светлых тонах. На просторной кухне уже установлен гарнитур, а из гостиной можно попасть на балкон с теплым полом. В квартире также есть ванная комната с душевой кабиной и спальня с большой кроватью и зоной для работы. Колисниченко заявила, что в интерьере ей не нравятся рыжие полы — в дальнейшем она хочет заменить их на светлые.

Ранее также участвовавшие в «Доме-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян показали новую квартиру в Москве. В своих соцсетях пара показала одну из комнат будущего дома. Помещение просторное и светлое, но пока непригодное для жилья — Ирине и Араю предстоит сделать ремонт перед переездом.

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