Звезда «Дома-2» показала новую квартиру в Петербурге

Блогерша отметила, что речь идет о «двушке» площадью 60 квадратных метров на высоком этаже. Стоимость покупки и сумму жилищного кредита Колисниченко не уточнила, но рассказала, что в качестве первоначального взноса отдала банку четыре миллиона рублей.

Бывшая участница «Дома-2» также провела экскурсию по новому дому. Жилье оформлено в светлых тонах. На просторной кухне уже установлен гарнитур, а из гостиной можно попасть на балкон с теплым полом. В квартире также есть ванная комната с душевой кабиной и спальня с большой кроватью и зоной для работы. Колисниченко заявила, что в интерьере ей не нравятся рыжие полы — в дальнейшем она хочет заменить их на светлые.