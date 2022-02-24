Чичерина рассказала о значении спецоперации РФ в Донбассе

Певица Юлия Чичерина рассказала в чем, на ее взгляд, заключается смысл военной спецоперации России в Донбассе.
"Долгих восемь лет Донбасс ждал от России шага навстречу. Все это время люди жили в постоянном страхе, нагнетаемом киевскими нацистами, которые обещали зачистить Донецк и Луганск от "недочеловеков". Восемь лет жизни под постоянными обстрелами, диверсиями и терактами. Все это время Запад поощрял антироссийские настроения, а в последнее время стал накачивать Украину оружием", - напомнила Чичерина в интервью "Газете.Ru".
"Но любому терпению приходит конец. Гордиев узел разрублен. Русская весна возвращается!", - подытожила певица.
Утром в четверг Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.