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45 минут назад

Юлия Чичерина рассказала о значении военной спецоперации России в Донбассе

Газета.Ru

Певица Юлия Чичерина рассказала в чем, на ее взгляд, заключается смысл военной спецоперации России в Донбассе.

Чичерина рассказала о значении спецоперации РФ в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Долгих восемь лет Донбасс ждал от России шага навстречу. Все это время люди жили в постоянном страхе, нагнетаемом киевскими нацистами, которые обещали зачистить Донецк и Луганск от "недочеловеков". Восемь лет жизни под постоянными обстрелами, диверсиями и терактами. Все это время Запад поощрял антироссийские настроения, а в последнее время стал накачивать Украину оружием", - напомнила Чичерина в интервью "Газете.Ru".

"Но любому терпению приходит конец. Гордиев узел разрублен. Русская весна возвращается!", - подытожила певица.

Утром в четверг Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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