Чичерина рассказала о значении спецоперации РФ в Донбассе

"Долгих восемь лет Донбасс ждал от России шага навстречу. Все это время люди жили в постоянном страхе, нагнетаемом киевскими нацистами, которые обещали зачистить Донецк и Луганск от "недочеловеков". Восемь лет жизни под постоянными обстрелами, диверсиями и терактами. Все это время Запад поощрял антироссийские настроения, а в последнее время стал накачивать Украину оружием", - напомнила Чичерина в интервью "Газете.Ru".