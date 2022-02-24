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43 минуты назад

Итальянский муж Сати Казановой пожаловался на россиян

Газета.Ru

Певица Сати Казанова в интервью wday.ru рассказала о том, какими ее муж-итальянец Стефано Тиоццо делился с ней после пяти лет жизни в России.

Итальянский муж Сати Казановой пожаловался на россиян
Фото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»Евгения Новоженина/РИА «Новости»

По словам Казановой, Тиоццо не смог привыкнуть к хамству россиян. «К непунктуальности, необязательности и пофигизму, который проявляют наши люди. Но самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же, ему нравится в России», — объяснила Сати Казанова.

В свою очередь, самой Казановой бывает нелегко в Европе. «Например, во Франции ничего не найти для вегетарианцев. На завтраке в итальянских отелях для меня — как для человека, который не ест животную пищу, а еще глютен и многие другие аллергенные продукты, — там просто нечего выбрать. Поэтому у меня всегда с собой замоченные орешки, запаренная каша», — перечислила артистка.

В середине февраля Казанова рассказала, что покидает Россию.

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