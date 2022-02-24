Дженнифер Лоуренс родила первенца

"Она родила в округе Лос-Анджелес , но мы еще не знаем ни пола ребенка, ни точной даты рождения... Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила", - сообщило издание.

Отец ребенка - муж Лоуренс, арт-дилер Кук Марони. Они поженились осенью 2019 года. В сентябре прошлого года стало известно, что супруги ожидают первенца. Ранее Лоуренс на шоу Стивена Колберта The Late Show заговорила о трех годах паузы, которые брала в своей карьере. Она ответила на вопрос ведущего о том, чем занималась все это время.