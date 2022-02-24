В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Дженнифер Лоуренс родила первенца

Газета.Ru

Американская актриса Дженнифер Лоуренс недавно родила своего первого ребенка. Об этом пишет TMZ.

Дженнифер Лоуренс родила первенца
Фото: YoutubeYoutube

"Она родила в округе Лос-Анджелес, но мы еще не знаем ни пола ребенка, ни точной даты рождения... Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила", - сообщило издание.

Отец ребенка - муж Лоуренс, арт-дилер Кук Марони. Они поженились осенью 2019 года. В сентябре прошлого года стало известно, что супруги ожидают первенца. Ранее Лоуренс на шоу Стивена Колберта The Late Show заговорила о трех годах паузы, которые брала в своей карьере. Она ответила на вопрос ведущего о том, чем занималась все это время.

"Я просто бесконечно занималась сексом", - заявила обычно скрытная беременная звезда.

Затем ведущий спросил, чем бы Дженнифер Лоуренс занималась, если бы ей пришлось бросить шоу-бизнес.

"Думаю, я стала бы отличной домохозяйкой. Правда. Я устраиваю бардак, но прекрасно его убираю. Я воюю с бардаком", - посмеялась она.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители