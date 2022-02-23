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1 час назад

«Это пугает»: на видео Лиза и Гарри Галкины ползут с гранатами в руках

Ирина Лебедева

В инстаграме Аллы Пугачевой выложен видеоролик – двойняшки Лиза и Гарри участвуют в каком-то школьном соревновании в честь Дня защитника Отечества. Камера показывает, как ребятишки ползут по-пластунски по дорожке из матов голубого и желтого цветов, а в каждой руке у них – по спортивному снаряду, напоминающему гранату.

Пугачеву затравили за ролик в Instagram
Фото: InstagramInstagram

В свете нынешней общественно-политической ситуации обычные состязания на школьном уроке физкультуры выглядят довольно двусмысленно, равно как и подпись к ролику:

«Будь готов! Всегда готов! #война и мир».

В микроблоге Примадонны разразился скандал. Часть фолловеров, настроенная непримиримо, обвинила певицу в издевательстве над Украиной и сообщила, что отписывается.

«Алла Борисовна, не нужны подобные игры детям… тем более в свете событий последних дней», «Не ожидала такого опрометчивого видео от ПугачевскоГалкиного. Ну честно… у вас всегда такие светлые и умные фото и видео… и тут… гранаты в руках милейших на свете деток…», «Это пугает», «Может, это и смешно, но не сегодня».

Другие пытаются взывать к голосу разума, и пытаются объяснить, что сине-желтые маты в физкультурном зале – просто яркие подстилки, и глупо искать тут какой-то скрытый смысл. А старшее поколение должно помнить, как в школах организовывали «Зарницы», на уроках начальной военной подготовки собирали-разбирали автомат, а на улице играли в войнушку.

«Люди как из леса, забыли про веселые старты, зарницы, и про уроки НВП в школе, когда мы все разбирали и собирали автоматы, и всем нравилось кстати, а уж мальчишки всю жизнь в войнушку играли»,

Напомним, недавно певица Ирина Понаровская выпустила книгу с красноречивым названием «Честно говоря», в ней она высказала собственное мнение о некоторых коллегах по шоу-бизнесу.

Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным

Про Аллу Пугачеву она сказала, что та для нее «всегда останется деревней», даже несмотря на то, что живет в замке.
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