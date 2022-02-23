Врач рассказал, что Заворотнюк могла спасти ранняя диагностика

Владимир Филимонов, врач-онколог, объяснил, что заболевание Анастасии Заворотнюк можно было «выловить» на начальной стадии. Если бы не отмахивались от странных симптомов – «звоночков», которые подавал организм актрисы.

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Гример, которая работала с Заворотнюк, рассказала, что заметила что-то неладное еще несколько лет назад. Звезда часто падала в обмороки, приходила на работу опухшая, с отечным лицом, а ее шея иногда напоминала «печеное яблоко». К сожалению, на эти симптомы никто не обращал внимания, - рассказывает портал popcornnews.

«Это так называемый синдром малых признаков. Они могут говорить об онкологии», - отметил медик.

Филимонов объяснил, что не исключает: время на лечение Анастасии действительно могло быть упущено. Онколог уверен, что ранняя диагностика увеличила бы шансы на выздоровление до 95%.