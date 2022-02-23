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16 минут назад

Попавший в психиатрическую клинику Николаев ушел от жены

Ирина Лебедева

Валерий Николаев, которому потребовалась помощь врачей-психиатров, находится в клинике по доброй воле. Актер подписал согласие на лечение. Журналисты «Комсомольской Правды» узнали, что перед срывом, после которого Валерий и попал в больницу, он ушел от жены и грудного сына и поселился в гостинице.

Попавший в психиатрическую клинику Николаев ушел от жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас стало понятно, что неадекватные поступки, совершенные Николаевым в последнее время, были следствием не капризов или дурного характера, а проявлений болезни. Звезда сериала «День рождения Буржуя», к примеру, неадекватно вел себя в проекте телеканала «Россия» «Танцы со звездами». У Николаева прекрасная хореографическая подготовка, и он имел все шансы дойти до финала, но из-за того, что все время устраивал скандалы, был вынужден покинуть проект.

С женой и сыном артист сейчас поддерживает отношения, общаясь с ними по видеосвязи.

Предварительный диагноз Валерия Николаева при госпитализации: биполярное расстройство – психическое заболевание.

Валерия Николаева, которого недавно госпитализировали из спецприемника отдела полиции в столичную психиатрическую клинику, навестили правозащитники.

Николаев заявил его общественникам, что в спецприемнике его облили горячим чаем после драки. Однако члены ОНК отметили, что у Николаева несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века. По их мнению, на ожоги это не похоже.

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