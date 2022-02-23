«Покажите, что я жива!»: дочь Валерии обратилась за помощью

В жизни дочери певицы Валерии – затянувшаяся темная полоса. Почти полгода девушка приводила в порядок свое здоровье, поскольку тяжело и с осложнениями переболела коронавирусом.
Анна Шульгина, известная поклонникам как Шена, частично потеряла слух, вследствие чего впала в депрессию. Шене также пришлось сменить всю команду, поскольку те повели себя по отношению к ней в формате «что-то среднее между подлостью и предательством». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Тем не менее, Шульгина смогла переломить ситуацию и собирается представить публике 25 февраля новую песню. Но премьера в Инстаграме оказалась под угрозой срыва из-за машинных алгоритмов.
«Ребят, у меня тут образовалась проблема, и очень сильно нужна ваша помощь. Мне сообщили, что, судя по всему, я любо попала в теневой бан, либо Инстаграм "умертвил" мой аккаунт, потому что меня полгода не было в Сети. Дело в том, что через пару дней у меня премьера, к которой я не просто готовилась - это происходило в один из самых жестких периодов в моей жизни. Эта премьера для меня особенно важна, а Инстаграм решил убить мою страницу. На полном серьезе у меня к вам глупая просьба: зайдите ко мне в аккаунт и оставьте лайки и комментарии, да что угодно, хоть просто смайлики. Покажите Инстаграму, что я жива», - попросила девушка.
Дочь Валерии Анна, она же певица Shenа, призналась, что с подросткового возраста страдает от панических атак. И даже объяснила, что проявилась болезнь после сильного испуга из-за агрессивного человека.