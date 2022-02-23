«Покажите, что я жива!»: дочь Валерии обратилась за помощью

«Ребят, у меня тут образовалась проблема, и очень сильно нужна ваша помощь. Мне сообщили, что, судя по всему, я любо попала в теневой бан, либо Инстаграм "умертвил" мой аккаунт, потому что меня полгода не было в Сети. Дело в том, что через пару дней у меня премьера, к которой я не просто готовилась - это происходило в один из самых жестких периодов в моей жизни. Эта премьера для меня особенно важна, а Инстаграм решил убить мою страницу. На полном серьезе у меня к вам глупая просьба: зайдите ко мне в аккаунт и оставьте лайки и комментарии, да что угодно, хоть просто смайлики. Покажите Инстаграму, что я жива», - попросила девушка.