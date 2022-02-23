Мошенникам из окружения МакSим грозит пять лет тюрьмы

Певица МакSим выступила с заявлением – оказалось, пока она боролась с тяжелейшей формой ковида, некие «близкие люди» подсуетились и решили завладеть ее имуществом. В том числе не остановились перед подделкой подписей.

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Певица хочет восстановить документы и наказать мошенников. Пока имена этих непорядочных людей из числа своих близких пострадавшая звезда не называет, возможно, надеясь на мирное урегулирование ситуации. Но при этом она полна решимости отстоять свои права в суде. Об этом пишет "Комсомольская Правда".

МакSим буквально чудом выкарабкалась, поражение легких у нее было таковым, что шансов на выздоровление имелось немного. Длительное время она находилась в коме, видимо, кто-то решил, что положение звезды безнадежно.

Адвокат Андрей Алешкин, назвал две статьи, по которым можно предъявлять претензии: статья 327 УК РФ — «подделка документов» и статья 165 УК РФ «злоупотребление доверием».

«По совокупности наказание может составить до пяти лет лишения свободы», — уточнил Алешкин.

Юрист советует певице сначала обратиться в полицию, возбудить уголовное дело, провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках все доказательства. А потом в рамках уголовного дела предъявить гражданский иск и потребовать возмещения морального и материального ущерба.

PR-директору певицы Максим) Яне Богушевской предлагали заранее написать некролог артистки и продать его «популярному желтушному» изданию. По словам представителя Абросимовой, журналисты звонили ей и спрашивали, когда звезде станет хуже.