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46 минут назад

Мошенникам из окружения МакSим грозит пять лет тюрьмы

Ирина Лебедева

Певица МакSим выступила с заявлением – оказалось, пока она боролась с тяжелейшей формой ковида, некие «близкие люди» подсуетились и решили завладеть ее имуществом. В том числе не остановились перед подделкой подписей.

Мошенникам из окружения МакSим грозит пять лет тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица хочет восстановить документы и наказать мошенников. Пока имена этих непорядочных людей из числа своих близких пострадавшая звезда не называет, возможно, надеясь на мирное урегулирование ситуации. Но при этом она полна решимости отстоять свои права в суде. Об этом пишет "Комсомольская Правда".

МакSим буквально чудом выкарабкалась, поражение легких у нее было таковым, что шансов на выздоровление имелось немного. Длительное время она находилась в коме, видимо, кто-то решил, что положение звезды безнадежно.

Адвокат Андрей Алешкин, назвал две статьи, по которым можно предъявлять претензии: статья 327 УК РФ — «подделка документов» и статья 165 УК РФ «злоупотребление доверием».

«По совокупности наказание может составить до пяти лет лишения свободы», — уточнил Алешкин.

Юрист советует певице сначала обратиться в полицию, возбудить уголовное дело, провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках все доказательства. А потом в рамках уголовного дела предъявить гражданский иск и потребовать возмещения морального и материального ущерба.

PR-директору певицы Максим) Яне Богушевской предлагали заранее написать некролог артистки и продать его «популярному желтушному» изданию. По словам представителя Абросимовой, журналисты звонили ей и спрашивали, когда звезде станет хуже.

«Был один момент, который меня в шок поверг. Мне позвонило одно издание, очень популярное, желтушное. Предложили мне отправить некролог заранее. То есть, как только Марина умрет, они его напечатают, заплатят мне деньги за эксклюзив, за то, что я им первым об этом сообщу», — рассказала Яна Богушевская в интервью на youtube-канале Ксении Собчак.

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